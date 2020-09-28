سيرا تتفاهم مع الصندوق السياحي لتمويل إنشاء فنادق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة سيرا القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي، لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة في كل من الرياض وجدة والباحة وأبها والطائف والجوف وحائل والعلا.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أنه بموجب المذكرة سيتم التعاون من أجل تمويل تطوير مشروع فنادق ذات خدمة كاملة مصنفة من الفئة المتوسطة على أن تتضمن بعض المشاريع مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي في عدة مدن في السعودية. وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم تبلغ 6 أشهر، مبينة أنه لا يوجد أثر مالي للمذكرة.

وأكدت أن هذه الخطوة تعد استكمالا لدعم وتمكين صندوق التنمية السياحي للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال توفير الوظائف ورفع مساهمة القطاع للناتج المحلي وزيادة أعداد الزوار من خلال مشاريع سياحية متنوعة في مختلف الوجهات السياحية السعودية.

وأضافت أن هذه المذكرة تأتي بالتزامن مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة للتوسع في قطاع الفنادق في المملكة من خلال العلامات التجارية التابعة لشركة Choice International.