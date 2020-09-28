الاقتصاد

إعفاء مستثمري العقارات البلدية من إيجار 3 أشهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر، بقيمة إعفاءات إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال، والتي ستستفيد منها أكثر من 50 ألف منشأة.

ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير على صدور الموافقة الكريمة.

وكشف الحقيل أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال.

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وأوضح أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة .

وأفاد بأن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.

إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية:

  • النسبة 25%
  • 570 مليون ريال
المشمولون:
  • جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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