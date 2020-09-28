إعفاء مستثمري العقارات البلدية من إيجار 3 أشهر

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ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على صدور الموافقة الكريمة.
وكشف الحقيل أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال.
وأوضح أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا.
وأفاد بأن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.
إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية:
- النسبة 25%
- 570 مليون ريال
- جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا
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