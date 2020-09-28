شكرا لقرائتكم خبر وصول أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي في الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

5 سبتمبر انطلاق السفينة من ميناء تشورنومورسك الأوكراني

28 سبتمبر وصول السفينة إلى ميناء جدة الإسلامي السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المؤسسة العامة للحبوب أول باخرة تحمل 60 ألف طن من قمح أوكراني المنشأ، وذلك بميناء جدة الإسلامي وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» . وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي ، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، مشيرا إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة. وأفاد الفارس بأن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها مختلف المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة فيه بدءا من الموسم المقبل إلى 1.5 مليون طن سنويا، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويا. ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة، تمهيدا لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين بالخارج وفقا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح. ويأتي تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاقا من حرص القيادة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وكانت شركة «سالك»، أعلنت في 5 سبتمبر الحالي إرسال أول شحنة قمح أوكرانية من إنتاج شركة تابعة لها إلى المملكة، محملة بنحو 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح، وذلك من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، متوقعة أنها ستصل إلى ميناء جدة منتصف الشهر الحالي. يذكر أن شركة سالك استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، إذ تعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.