شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في انتظار المناظرة الانتخابية بين "ترامب" و"بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تحول الأنظار نحو المناظرة الانتخابية التي ستنعقد هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري "دونالد ترامب" ضد منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



ويرى محللون أن الأسواق والمستثمرون سيتخذون قراراتهم بناء على نتائج هذه المناظرة في تداولات هذا الأسبوع نظرا لأهميتها الشديدة.

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كما تتجه الأنظار هذا الأسبوع أيضا نحو بيانات الوظائف الشهرية والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع السنوي الثاني.



ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الانكماش الحاد في الاقتصاد الأمريكي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها السلبي على كافة المناحي الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 500 نقطة) إلى 27673 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 167 نقطة) إلى 11081 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 3355 نقطة.