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النحاس يتلقى دعماً من انخفاض الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.


كما تلقى النحاس دعما أيضا بفعل التوقعات بشأن قوة الطلب من الصين بوصفها أكبر مستهلك للمعدن الصناعي على مستوى العالم.


ومع ذلك، هناك شكوك بشأن الطلب على المدى الطويل خاصة مع تكهنات بوفرة المعروض والمخزونات من النحاس في بورصة لندن للمعادن مما يؤدي بدوره إلى احتواء مكاسبه.

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وكانت أسعار النحاس في بورصة لندن قد ارتفعت اليوم بنسبة 0.6% إلى 6584.5 دولار للطن، لكن المعدن انخفض بنسبة 4% من أعلى مستوى له في 27 شهرا عند 6877.5 دولار للطن سجله الأسبوع الماضي.


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود اآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.98 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.01 دولار وأقل سعر عند 2.96 دولار.

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