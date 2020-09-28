شكرا لقرائتكم خبر عن ساب للتكافل تُجدد وثيقتي تكافل لرعاية المجموعة وتأمين الممتلكات مع "ساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ساب للتكافل عن تجديد بوليصة تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر ووثيقة تكافل رعاية المجموعات، مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، طرف ذو علاقة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن إجمالي المساهمة في وثية تأمين الممتلكات هو أكثر من 1% من الإيرادات، وفقاً للقوائم المالية المدققة لساب تكافل 2019، بقيمة اشتراك 3.179 مليون ريال سعودي.

كذلك يبلغ إجمالي المساهمة في وثيقة تكافة رعاية المجموعات أكثر من 1% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لساب تكافل 2019م بقيمة اشتراك 3.587 مليونريال سعودي.

وأكدت الشركة على أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

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هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للوثيقة في النتائج المالية لدى الشركة في 2020.

وتجدر الإشارة أن نتائح أعمال الشركة كشفت في وقت سابق، عن التراجع في الخسائر بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 5.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى إنخفاض إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 16% والذي يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بالاضافة إلى التغير المواتي في احتياطي المخاطر السارية قابل ذلك جزئيا زيادة في تكاليف اقتناء الوثائق.