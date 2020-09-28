شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة نسيج التجارية تُوصي بتخفيض رأس المال ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية "السريع"، في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، للجمعية العمومية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن رأس المال سيتراجع من 178.160 مليون ريال إلى 100.755 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 43.4%.

وبحسب البيان، ستتراجع أسهم الشركة من 17.816 مليون سهم إلى 100.755 مليون سهم، على أن يتم التخفيض بإلغاء عدد 7.740 مليون سهم من أسهم الشركة، على أن يتم تخفيض 1 سهم لكل 2.302 سهم

وأفادت الشركة بأن السبب في تخفيض رأس المال هو الرغبة في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 يونيو 2020، بمبلغ 77.4 مليون ريال سعودي.

هذا وسيتم التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة و الجمعية العامة غير العادية.

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كما أوصي مجلس إدارة الشركة، فى نفس الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

هذا وستكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائح أعمال الشركة كشفت في وقت سابق، عن التراجع في الخسائر بنسبة 65% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 17.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 49.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تحسين تكلفة المنتج والنفقات التشغيلية من خلال تخفيض التكاليف المباشرة والغير مباشرة و المصاريف البيعية والإدارية.