سدكو تتوقع أثرا سلبيا للجائحة على التوزيعات النقدية 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية «سدكو كابيتال»، مدير صندوق «سدكو كابيتال ريت»، أن إجمالي الخصومات الممنوحة للمستأجرين المتضررين من جائحة كورونا ، بلغ ما نسبته 9.87 % من مجمل الإيرادات الإيجارية السنوية للصندوق. وأوضحت الشركة - حسب بيان لها على «تداول»- أنها لا تتوقع أن يكون الأثر الناتج عن ذلك إيجابيا على التوزيعات النقدية لعام 2020. وأشارت في إفصاحها عن نتائج المفاوضات مع المستأجرين المتضررين على خلفية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها حكومة المملكة سابقا لمواجهة الجائحة، إلى أن مجلس الإدارة وافق على سياسة للخصومات بغرض التعامل مع طلبات المستأجرين المتضررين بما يحفظ مصالح مالكي الوحدات والمستأجرين المترابطة. وذكرت أن هذه السياسة تعتمد على تحليل القطاعات الاقتصادية المتضررة التي ينتمي إليها كل مستأجر، وتقدير المدة الفعلية للضرر لكل قطاع على حدة، ورسم منهجية واضحة لمناقشة الخصومات مع المستأجرين في إطار يحفظ حقوق الصندوق. وأفادت بأن مدير الصندوق خاطب المستأجرين المتضررين وناقش طلباتهم ضمن اشتراطات سياسة الخصومات الموضوعة. وأكدت أنها اتخذت بعض المبادرات بالتزامن مع سياسة الخصومات بغرض المحافظة على مستوى السيولة وتخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، على سبيل المثال، تخفيض رسوم التمويل السنوي وتحسين الأداء التشغيلي للصندوق، ومن منطلق حرصها على استمرار عمليات توزيع الأرباح بشكل منتظم وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق. ولفتت الشركة إلى أن القيم المفصح عنها لا تأخذ في عين الاعتبار أي تطورات مستقبلية أخرى غير منظورة، وسيستمر بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه على موقع تداول والموقع الالكتروني لمدير الصندوق.

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