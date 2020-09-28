هايبرلوب تتفق مع مطار دولي بالهند لدراسة جدوى تجهيزه مركزا للنقل والشحن

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وتم تبادل مذكرة التفاهم بصورة افتراضية بين رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب سلطان بن سليم، والسكرتير العام بالخدمة الإدارية الهندية في حكومة ولاية كارناتاكا ورئيس مجلس إدارة شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة تي إم فيجاي بهاسكار، بحضور كابيل موهان السكرتير الرئيسي بالخدمة الإدارية الهندية، ضمن إدارة تطوير البنية التحتية بحكومة ولاية كارناتاكا.
وقال ابن سليم «المطار المتصل بتقنية الهايبرلوب سيحسن بشكل كبير من عملية تسليم البضائع، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء سلسلة إمداد فائقة الكفاءة».
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