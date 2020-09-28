الاقتصاد

هايبرلوب تتفق مع مطار دولي بالهند لدراسة جدوى تجهيزه مركزا للنقل والشحن

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة فيرجن هايبرلوب أمس مذكرة تفاهم مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة (BIAL)، الشركة المشغلة لمطار كيمبي جودا الدولي، لإجراء دراسة جدوى تقنية الهايبرلوب وتطوير المطار ليكون مركزا للنقل والشحن، في ضوء الزخم الأخير الذي أحدثته هذه التقنية المميزة في منطقة الخليج.

وتم تبادل مذكرة التفاهم بصورة افتراضية بين رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب سلطان بن سليم، والسكرتير العام بالخدمة الإدارية الهندية في حكومة ولاية كارناتاكا ورئيس مجلس إدارة شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة تي إم فيجاي بهاسكار، بحضور كابيل موهان السكرتير الرئيسي بالخدمة الإدارية الهندية، ضمن إدارة تطوير البنية التحتية بحكومة ولاية كارناتاكا.

وقال ابن سليم «المطار المتصل بتقنية الهايبرلوب سيحسن بشكل كبير من عملية تسليم البضائع، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء سلسلة إمداد فائقة الكفاءة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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