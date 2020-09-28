شكرا لقرائتكم خبر فيتش: أعمال أرامكو تتميز بإنتاج واسع وتكاليف متدنية واحتياطيات ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف شركة أرامكو السعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان لها إنها قيّمت الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى aa+.

وأضافت أن ملف أعمال الشركة يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطيات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات. وأشارت إلى أن ملف أعمال الشركة قوي جدا، وأن تكاليف الرفع الخاصة بها (2.8 دولار/مكافئ برميل نفط في عام 2019) والإنفاق الرأسمالي لعمليات المنبع (4.7 دولارات / مكافئ برميل نفط) أقل بكثير من تكاليف الشركات الدولية ذات الخدمات المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية، وهي ميزة كبيرة في ظل أسعار النفط المتقلبة.

وأفادت الوكالة بأن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل، وبأن هوامش التكرير من دولارين للبرميل في 2020 إلى 5.5 دولارات للبرميل حتى عام 2023.

وتراوح الإنتاج الأولي بين 12 مليون برميل نفط مكافئ و13 مليون برميل مكافئ نفط للأعوام الأربعة المقبلة، إضافة إلى تكرير ناتج 3 ملايين برميل يوميا للأعوام الأربعة المقبلة، وتسديد الأرباح الموزعة السنوية بقيمة 75 مليار دولار، وأن قيمة الإنفاق الرأسمالي من 25 مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار سنويا للأعوام الأربعة المقبلة.

الافتراضات التي اعتمدتها فيتش في التقييم:

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01. سعر خام برنت

2020 عند 41 دولارا للبرميل

2021 عند 45 دولارا للبرميل

2022 عند 50 دولارا للبرميل

2023 عند 53 دولارا للبرميل

02. هوامش التكرير من دولارين للبرميل في 2020 إلى 5.5 دولارات للبرميل حتى عام 2023.

03. تراوح الإنتاج الأولي بين 12 مليون برميل نفط مكافئ و13 مليون برميل مكافئ نفط للأعوام الأربعة المقبلة.

04. تكرير ناتج 3 ملايين برميل يوميا للأعوام الأربعة المقبلة.

05. تسديد الأرباح الموزعة السنوية بقيمة 75 مليار دولار.

06. قيمة الإنفاق الرأسمالي من 25 مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار سنويا للأعوام الأربعة المقبلة.