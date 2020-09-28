ميناء الملك عبدالله يستوعب 20 مليون حاوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ استيعابه 20 مليون حاوية عند اكتمال أعمال الإنشاءات بمختلف مرافقه، حيث يتربع على مساحة تقدر بـ 17,4 مليون متر مربع.

وتعمل بالميناء 10 خطوط من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، متميزا بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، كأحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية .

ويصنف الميناء كأسرع موانئ الحاويات نموا وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث يستوعب حاليا 6,5 ملايين حاوية، وذلك وفق رؤية طموحة لأن يكون على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، والتزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

وتسلم الميناء الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، وفي عملية تجارية 28 رافعة «Liebherr» من أحدث الرافعات في العالم، ضمن مشروع توسعة محطات الحاويات الذي أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية، ضمن خطة أعماله التطويرية وفق رؤية المملكة 2030 ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود .

وأكد الميناء أن أرصفته الأعمق في العالم والتي تصل إلى 18 مترا، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل تجعله قادرا على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة، مركزا على تحقيق العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم دوره الحيوي والاستراتيجي للإسهام في جذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب الشركات الكبرى.