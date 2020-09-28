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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شروط ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري. وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان لها أن الشروط تتضمن ما يلي: أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

ألا يكون المشترك تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا.

ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاصع للنظام الأخير في 24 شوال 1437، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عاما.

ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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