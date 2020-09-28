ستاندرد: القدرات الضخمة للسعودية تمكنها من تجاوز التحديات ولديها مرونة مالية لا تتوفر لمنتجي النفط الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أن الوضع القوي لصافي أصول المملكة الداعم الرئيسي لتصنيفها أكدت أن الوضع القوي لصافي أصول المملكة الداعم الرئيسي لتصنيفها الاحد - 27 سبتمبر 2020 Advertisements Sun - 27 Sep 2020 مكة - مكة المكرمة مبنى ستاندرد آند بورز (مكة)

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