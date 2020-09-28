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وأوضحت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية في بيان لها على «تداول»، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه على انتقال الشركة من السوق الموازي «نمو» إلى السوق الرئيسي «تاسي»، والبدء في الإجراءات النظامية للانتقال.
وأشارت الشركة إلى أن الانتقال إلى السوق الرئيسي خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
وتم إدراج شركة «الصمعاني» في السوق الموازي «نمو» بتاريخ 26 فبراير 2017، ويبلغ رأس مالها 25 مليون ريال.
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