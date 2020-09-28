شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «الغذاء والدواء» شاركت في الاجتماع الـ43 للجنة الرئيسية لهيئة الدستور الغذائي « CODEX» الذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر عبر الاتصال المرئي، بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» شو دونغ يو، وأكثر من 800 مشارك من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وتضمن هذا الاجتماع اعتماد عدد من المواصفات الدولية التي أعدتها هيئة الدستور الغذائي لضمان سلامة الغذاء، وكذلك الموافقة على القيام بإعداد مواصفات جديدة ضمن أعمال اللجان الفنية لهيئة الدستور الغذائي، وستستكمل الفترة الثانية من الاجتماع في 12 أكتوبر المقبل. يذكر أن « CODEX « تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوا و237 مراقبا، وتعقد اجتماعاتها سنويا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.