شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى تعاملات اليوم السابق ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع تزايد آمال قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 94.15 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.64 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 94.74 نقطة ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.

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يعاذ هذا المكسب الأسبوع الأضخم فى ستة أشهر إلى كثافة عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، وإعلان بعض الحكومات تشديد بعض القيود لمنع انتشار المرض.

وبسبب تلك التطورات السلبية سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية موجة هبوط حادة، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الأحد إنه يمكن التوصل لاتفاق مع البيت الأبيض بشأن الحزمة المالية الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا ،وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

تحسنت معنويات المستثمرين عقب تلك التصريحات، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع، وهو ما ينعكس حاليا بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.