شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وآمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للسلع والمعادن فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 23.17$ ، من مستوي الافتتاح عند 22.83$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.50$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.2% ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ، وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.7% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 21.65$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت أسعار الفضة نسبة 14.5% ، بأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2011 ، بسبب تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين عند 94.74 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، بعد انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،بفضل آمال تمرير الكونغرس قريبا حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

فى الصين هناك العديد من المؤشرات حول تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للسلع والمعادن فى العالم ، خاصة بيانات التصدير الإيجابية وتسارع مخرجات المصانع وارتفاع مبيعات التجزئة ، يأتي هذا مع استمرار تركيز السلطات على توسيع التحفيز ماليا ونقديا.