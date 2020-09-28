أمريكان إنترناشيونال يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 28-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.23% بما يعادل 0.59 نقطة ليستقر على سعر 27.07 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.67، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 23.13.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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