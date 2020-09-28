شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.52% بما يعادل 1.26 نقطة ليستقر على سعر 84.30 دولار، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 83.52، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 93.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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