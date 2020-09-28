شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة باي بال (PYPL) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.76% بما يعادل 5.06 نقطة ليستقر على سعر 187.25 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 184.03، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 168.84.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه