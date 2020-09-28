شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يبدأ بالتعافي – تحليل – 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.26% بما يعادل 21.03 نقطة ليستقر على سعر 514.95 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 526.41، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 589.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد