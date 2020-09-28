شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.28% بما يعادل 4.63 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 207.82 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 216.26، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 190.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه