شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى 3 أشهر و HSBC يقفز بأكثر من 8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لترتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،بفضل تحسن معنويات المستثمرين ،بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وقاد الصعود القوي قطاع البنوك مع ارتفاع سهم بنك HSBC بأكثر من 8%.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.0% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.2 % ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل مستوي 351.24 نقطة الأدنى منذ 15 حزيران/يونيو الماضي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 3.3% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى الثلاثة أشهر الأخيرة ، إلى تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، بسبب تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

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ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تحققت مكاسب الأسهم الأمريكية مع تزايد آمال قرب الحل الأزمة السياسية فى الولايات المتحدة وإقرار تحفيز مالي جديد لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تصدر قطاع البنوك ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4.5% ، مع صعود سهم HSBC بأكثر من 8% ،يأتي هذا الارتفاع الواسع فى أسهم أكبر بنك فى أوروبا بعدما أعلنت شركة بينج الصينية أنها ستزيد حصتها فى البنك البريطاني.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 2.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.5%.