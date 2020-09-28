شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين بفعل انتعاش أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، بفعل انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين لآمال بشأن إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,848.58$ الأدنى منذ 22 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,860.21$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,865.94$.

فقد الذهب يوم الجمعة نسبة 0.3% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، فقدت أسعار الذهب نسبة 4.5% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي.

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تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى ستة أشهر إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بالتزامن مع موجة بيع فى الأصول بحثا عن تأمين سلامة سيولة الدولار بسبب موجة هبوط حادة فى أسواق الأسهم العالمية.

فى أولى جلسات هذا الأسبوع ، انتعشت معظم أسواق الأسهم فى أسيا وأوروبا ، بعد ارتفاع واسع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، يأتي هذا بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الأحد إنه يمكن التوصل لاتفاق مع البيت الأبيض بشأن الحزمة المالية الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا ،وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.3 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,266.84 طن متري.