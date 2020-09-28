شكرا لقرائتكم خبر عن كريدي أجريكول يتخارج من البنك السعودي الفرنسي مقابل 1.45 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم باع بنك كريدي أجريكول حصته المتبقية في البنك السعودي الفرنسي يوم أمس، ليتخارج من استثماره الذي استمر لعقود في واحد من أكبر البنوك السعودية.

وأظهرت بيانات البورصة السعودية جلال جلسة تداول أمس الأحد تنفيذ تعاملات بقيمة 1.45 مليار ريال (نحو 386 مليون دولار) على 48.4 مليون سهم بسعر 30 ريال للسهم، وأغلق السهم أمس عند 32.2 ريال بارتفاع 0.63%، وذلك وفقا لموقع مجلة فوربس الشرق الأوسط.

كانت الحصة المتبقية لدى كريدي أجريكول تبلغ 4% في البنك السعودي الفرنسي. ولم يفصح البنكان عن الطرف المشتري.

تخارج كريدي أجريكول تدريجياً من حصته التي كانت تقترب من الثلث في البنك السعودي على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. وفي 2017، باع البنك 16.2% من حصته بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال ليبتقى له حصة نسبتها 14.9%، قبل أن يبيع حصص أخرى بنحو 10.9% في 2019.

يتواجد كريدي أجريكول في السعودية منذ 1949، وبدأ تعاونه مع البنك السعودي الفرنسي منذ تأسيسه عام 1977.

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تعد المملكة القابضة أكبر مستثمر في البنك بحصة 16.19%، وتمتلك شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأولاده 9.83%، وشركة رام القابضة الأولى المحدودة 8.99%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8.98%.

قال كريدي أجريكول في تصريحات سابقة إنه يرغب في الإبقاء على تواجده بشكل محدود في المملكة، من خلال امتلاكه لرخصة لوحدة خدمات بنوك الاستثمار.

جاء البنك السعودي الفرنسي في المرتبة 21 بقائمة فوربس الشرق الأوسط " أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020" بأصول بلغت قيمتها 47.5 مليار دولار، وإيرادات 2.5 مليار دولار.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال في الربع الثاني 2020 مقابل صافي أرباح بلغت 804 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، مخصص خسائر قيمة الموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، والذي قابله انخفاضًا جزئيًا في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.12 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 1.72 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.