هل الوقت الراهن الأنسب لشــراء العقـار فـي أبوظبي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

هل الوقت مناسب لشراء عقار سكني في أبوظبي؟ سؤال رفعته ”الخليج 365” إلى الخبراء في السوق، فأكدوا إنه فعلاً الوقت المثالي لشراء وتملك العقارات من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين، مشيرين إلى أن العقارات لا تزال تحقق عائداً استثمارياً جيداً يتراوح بين 6-8%. وأفاد الخبراء بأن شركات التطوير العقاري قد طرحت عروضاً متنوعة وبأسعار معقولة وبطرق سداد مرنة وطويلة من أجل تنشيط السوق العقاري وتشجيع الأفراد والمستثمرين على الشراء والتملك.

وأشادوا بالحِزم والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات مؤخراً والتي كان لها دور كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري ومختلف المجالات الاقتصادية في الدولة.

يقول خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: لقد حرصت شركات التطوير العقاري على طرح عروض متنوعة للترويج للمشاريع العقارية بها، والتي تضمنت عروضاً على الأسعار وطرق السداد المرنة وتقديم مزيد من الخدمات بأسعار مناسبة أو مجانية إلى جانب التسجيل العقاري المجاني من طرف البلدية في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي شجع مزيداً من الأفراد والمستثمرين الجدد على الشراء والتملك، خاصة أن أسعار العقارات في الوقت الراهن مناسبة للغاية.

وأضاف المحيربي: تتجه شركات عقارية لتسويق وحداتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والأون لاين، إلى جانب الطرق التقليدية في الترويج وذلك لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين والراغبين بالتملك.وذكر أن جزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة ياس تعتبر من أكثر المناطق التي تلقى طلباً على شراء الوحدات السكنية بها إلى جانب العديد من المناطق الاستثمارية الأخرى المسموح بتملك الوحدات السكنية بها.وأشار إلى وجود توجه لدى العديد من الشركات الأجنبية للدخول في شراكات للاستثمار العقاري في أبوظبي والدولة في ظل التسهيلات المتنوعة التي يجري تقديمها.

وأكد المحيربي أن الوقت الراهن يعتبر الأنسب لشراء وتملك الوحدات العقارية في ظل مستويات الأسعار التي وصلت إليها والتي تعتبر الأكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة الماضية.

وقال: لقد شهدنا ظروفاً استثنائية أسهمت في خفض قيمة الوحدات السكنية وصولاً إلى سعر التكلفة الأمر الذي يشجع على الشراء والتملك، واختيار العقار المناسب واقتناص الفرص، حيث إن الفترة الراهنة مهمة جداً لاقتناص مزيد من الفرص في القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية أخرى.

وأشاد المحيربي بالمبادرات وحزم الدعم التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات والتي عززت من ثقة المستثمرين وأسهمت في توجه العديد من المقيمين للشراء والتملك العقاري بغرض الإقامة وممارسة الأعمال في البيئة النشطة والآمنة التي تتمتع بها دولة الإمارات.





ظروف خاصة



يوضح عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة أن الظروف الراهنة دفعت شركات التطوير العقاري إلى طرح عروض متنوعة للتمكن من تنشيط مبيعات الوحدات السكنية في مختلف مشاريعها، خاصة أن هذه الشركات تمر بظروف خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثير الأمر في أعمالها.

وذكر الظاهري أن الوقت الراهن هو الأفضل للشراء والتملك، موضحاً أن الأنسب للشراء بغرض الاستثمار هو شراء الوحدات التي تتكون من استوديو أو غرفة واحدة للنوم وصالة، أو غرفتي نوم وصالة كون هذا النوع من الوحدات يؤجر بسرعة جراء الطلب المرتفع عليه.



تنوع العروض



يقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: إن العروض إيجابية وكان لها تأثير كبير في السوق، وقد تنوعت هذه العروض بين المقدمة للمستأجرين للوحدات السكنية التي تضمن طرق سداد على دفعات ميسرة وصلت إلى 12 دفعة أو تقديم شهر مجاناً إضافي للمستأجر عن عام كامل، أو الراغبين في تملك الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية التي تضمنت عروضهم طرق سداد ميسرة ومرنة وإعفاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية من دفع رسوم العديد من المرافق مثل المسابح والجيم والأمن وتخفيض أسعار الخدمات التي تتضمنها المباني السكنية.

وأضاف: إن العملية التصحيحية التي جرت مؤخراً بسبب الظروف الراهنة جعلت أسعار شراء الوحدات السكنية مشجعة للتملك، خاصة أن البنوك قللت نسب الفائدة وزيادة عدد سنوات التمويل، كما أن حكومة الإمارات والمصرف المركزي قد أعلنا عن عدة مبادرات اقتصادية كان لها أثر إيجابي، الأمر الذي يؤكد أن الشراء في الوقت الراهن يعتبر فرصة لن تتكرر مرة أخرى.

وأوضح الدكتور العفيفي أن جزيرة ياس تعتبر من أفضل المناطق المتاحة للتملك حيث تضم فللا ووحدات سكنية، إلى جانب جزيرة الريم.

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تنشيط وتحفيز



يقول عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: تنافس شركات التطوير العقاري على طرح العروض المميزة التي تصب في مصلحة المشتري، أو المستثمر، وهذا ينشط الحركة في السوق العقاري من جديد ويحفز المستثمرين علي الشراء.

وأضاف الشيباني: إن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مهم للغاية في الوقت الراهن حيث يعتبر الوقت الأنسب والأمثل للشراء بسبب أسعار العقارات المناسبة من حيث القيمة مقارنة بالسنوات الماضية.

وتابع بالقول: يفضل معظم المستثمرين شراء الوحدات ذات الدخل المتوسط التي تكون في متناول يد مجموعة كبيرة من المستأجرين، ويفضل المستخدم النهائي شراء الوحدات المميزة والتي تحتوي علي التصاميم العصرية والتي تناسب جميع احتياجاتهم المستقبلية.



العقار لا يموت



أفادت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي أن العروض التي تطرحها شركات التطوير العقاري في هذه الفترة جيدة جداً، موضحة أن العقار قد يمرض ولكنه لا يموت وهناك الكثير من العروض الجيدة التي يجب اختيار الأفضل بينها من حيث الموقع والأسعار والخدمات المقدمة من شركات التطوير العقاري.

وذكرت المطروشي أن الفلل تعتبر من أفضل الوحدات للتملك وذلك للخصوصية التي تناسب الثقافة العربية، والدخل والطلب عليها أكثر، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على المناطق الجديدة في إمارة أبوظبي مثل مدينة مصدر والجولف، وغيرها.



عائد جيد



أوضح الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ أن السوق العقاري في الوقت الراهن يتجه إلى الشراء للذين تتوفر لديهم سيوله نقدية، خاصة أن سعر الفائدة منخفض.

وذكر أن العقار يوفر عائداً استثمارياً جيداً يتراوح بين 6 و8% إذا توفر المستأجر، موضحاً أن الفترة الراهنة تشهد صعوبة في تسويق المشاريع رغم ما يعلن عن المميزات والعروض، حيث أن هذه المشاريع لها عملاء مستهدفين وخاصين ممن يرغبون في الإقامة وليس الاستثمار.وأفاد د. العامري أن العقارات في مختلف مناطق أبوظبي مطلوبة، ولكن لكل منطقة عملائها وحسب مدخول الشخص وعدد أفراد الأسرة.



ركائز متينة



قال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: يتمتّع السوق العقاري بأبوظبي بركائز متينة ومستويات جيدة للعرض والطلب تجعل منه بيئةً جاذبة للمستثمرين والمستأجرين ومشتري العقارات السكنية، وهو ما انعكس في الطلب القوي الذي شهدته مشاريعنا التطويرية خلال الربع الماضي، لا سيما في وجهاتنا الرئيسية في جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة ناريل.

وأضاف العميرة: بالتأكيد، فإن للمبادرات والعروض وتسهيلات التمويل العقاري التي نواصل تقديمها للعملاء دوراً مهماً في تعزيز ثقتهم بالدار العقارية كشريكٍ مفضّل لاستثماراتهم وخياراتهم، وهو أمر مهم للغاية في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق في المنطقة والعالم، بما من شأنه أن يوفّر مساحةً أكبر من المرونة والقدرة الشرائية للعملاء. وتابع بالقول: إن التفاعل الطيب الذي لاقته عروضنا ومبادراتنا الأخيرة خير دليلٍ على جدوى هذه العروض ودورها في دعم السوق وتعزيز الحركة الشرائية وأنشطة التأجير.