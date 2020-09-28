اكتمال جميع الإنشاءات الدائمة في موقع «إكسبو 2020 دبي»

تجاوز عدد ساعات العمل في موقع «إكسبو 2020 دبي» الـ 210 ملايين ساعة عمل حتى اليوم على مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومتر مربع، بما في ذلك أكثر من 190 جناحاً منفصلاً للدول، فيما تشغل المنطقة المسوّرة المخصصة للعرض نحو كيلومترين مربعين من الموقع، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الحدث العالمي الأبرز.

واكتملت جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لـ«إكسبو 2020 دبي» نهاية 2019 وتركز العمل خلال 2020 على تنسيق المناظر الطبيعية في الموقع وتجهيز المباني المملوكة للحدث الدولي.

وأنجزت الأعمال الإنشائية بمناطق الموضوعات الثلاثة في مايو/أيار 2019، وتمت إزاحة الستار عن بوابات دخول إكسبو، المصنوعة من الألياف الكربونية بارتفاع 21 متراً في فبراير/ شباط 2020.

وتواصل الدول المشاركة في الحدث حالياً بناء واستكمال أجنحتها بمساعدة الشركات الإماراتية التي تقوم بدور رئيسي في أعمال البناء، ومنها شركات «الفطيم كاريليون»، و«خانصاحب»، و«بيسيكس»، و«أرابتك»، و«تريستار الهندسية»، و«النابودة للإنشاءات» وغيرها.

45 ألف مؤسسة مسجلة

ويسهم «إكسبو 2020 دبي» في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» عبر دعم الحركة السياحية وإنشاء مشروعات مبتكَرة وتجاوز عدد المؤسسات المسجلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي 45 ألف مؤسسة من أكثر من 180 بلداً.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 54 % من مجموع الشركات المسجلة لدى إكسبو 2020، نالت 56 % من عقود إكسبو 2020، وأنتجت مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية آلاف المنتجات المرخصة، ستُطرح للبيع عبر برنامج إكسبو 2020 دبي للتجارة والترخيص.

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140 مشروعاً في «إكسبو لايف»

وبحسب إدارة «إكسبو 2020 دبي»، بلغ عدد المشاريع التي حصلت على مِنح وضمنت تمويلاً وتوجيهاً وانتشاراً من برنامج «إكسبو لايف» 140 مشروعاً من 76 دولة حصلت على مِنح وضمنت تمويلاً وتوجيهاً وانتشاراً ويحصل المبتكرون العالميون على مِنح، تصل قيمة الواحدة منها إلى 367.000 درهم.

وتلقى البرنامج أكثر من 11.000 طلب مشاركة من 184 بلداً، وقدم برنامج «الابتكار للجامعات» من «إكسبو لايف» حتى الآن مِنحاً إلى 46 فريقاً طلابياً، تصل قيمة كل منحة إلى 50.000 درهم، إضافة إلى حصول الفرق الطلابية على الانتشار والدعم للمساعدة على تطوير حلولهم المبتكرة للمشكلات الملحة في دولة الإمارات والمنطقة.

واستُلهم إكسبو لايف من الوعد الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قدمت دولة الإمارات ملف استضافة إكسبو الدولي؛ حيث تعهد بأن يكون إكسبو 2020 دبي شاملاً، ويستضيف ابتكارات وأفكاراً من مختلف أصقاع الأرض، وليس من مراكز الابتكار التقليدية فحسب. خصص سموّه صندوقاً لذلك، وكلّفنا بإيجاد المبتكرين وتمويلهم وإحضارهم إلى إكسبو، ليجعل من إكسبو 2020 حدثاً للجميع.

190 جناحاً منفصلاً

ويعرض أكثر من 190 جناحاً منفصلاً للدول المشاركة أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والمعروضات التي ترغب تلك الدول في تقديمها، أما الـ 2.4 كيلومتر مربع المتبقية، فستضم مرافق ومباني دعم تشمل قرية إكسبو 2020 المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، إضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومنافذ تجزئة ومتنزه عام.

ويشكل إكسبو 2020 دبي فرصة للمجتمع للمساهمة في رسم مستقبل أفضل في عصر ما بعد «كوفيد- 19»، عبر إلهام حلول جديدة ومشوّقة لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً.