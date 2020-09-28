شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد البحرين ينكمش 8.9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية، الأحد أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

عزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ونما قطاع النفط 3.2 بالمئة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 بالمئة. (رويترز)

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