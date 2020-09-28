«إن إم سي» في الإمارات.. 1.2 مليار درهم تمويلات جديدة وحماية من الدائنين

قالت «ألفاريز آند مارسال» إن محاكم سوق أبوظبي العالمي أصدرت قراراً بتعيين كل من ريتشارد فليمينج وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال، حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تعيين ريتشارد فليمينج ومارك فيرمين وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال، حراساً قضائيين لمجموعة «إن إم سي»، يوم 9 إبريل 2020. وسيواصل الحراس القضائيون الإشراف على أعمال مجموعة «إن إم سي».

ويشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لـ«إن إم سي» في الإمارات، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً هذا العام. كما ستتمكن «إن إم سي» من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار (1.2 مليار درهم) وحمايتها من إجراءات الدائنين. ولا يشمل القرار الشركات التابعة لمجموعة «إن إم سي» خارج الإمارات.

وصاية محدودة

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وبناءً على هذا القرار، ستخضع مجموعة «إن إم سي» لإجراءات الوصاية «بشكل محدود»، حيث سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة «إن إم سي» الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية. وستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية، بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى دون أي تغيير وضمن أفضل المعايير العالمية. وسيعمل فريق الإدارة لمجموعة «إن إم سي» والحارسان القضائيان بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والتشريعية والأطراف المعنية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد قال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية: لا شك في أن هذه الإجراءات تعد خطوة إيجابية لإعادة الهيكلة التنظيمية في مجموعة «إن إم سي»، الأمر الذي يمكننا أيضاً من معالجة التحديات المالية التي واجهناها منذ أن تم الكشف عن عمليات الاحتيال في بداية هذا العام. من جهة أخرى، يتميز الأداء التشغيلي لمجموعة «إن إم سي» بالقوة، وهو ما يساعدنا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن أفضل المعايير خلال فترة إجراءات الوصاية القانونية. وستسهم إعادة الهيكلة المالية في استقرار أعمال المجموعة والإسهام بشكل إيجابي وفعال في القطاع الصحي لدولة الإمارات.

دعم الأعمال التشغيلية

من جهته، قال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال، وأحد الحراس القضائيين: إن الوصاية القانونية «بشكل محدود» ستسهم في حماية مجموعة «إن إم سي» من إجراءات الدائنين، وستمكنها من الحصول على تسهيلات تمويلية لمعالجة الديون المترتبة على المجموعة. الأمر الذي حققه الحارسان القضائيان من خلال الحصول على تمويل إضافي بقيمة 325 مليون دولار، وذلك لضمان دعم الأعمال التشغيلية خاصة في ظل تداعيات فيروس كوفيد-19 وإجراءات إعادة الهيكلة. وستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية وكل العمليات التشغيلية التابعة للمجموعة والخاضعة لإجراءات الوصاية، بتقديم خدماتها كالمعتاد.