21 ألف طن مبيعات سوق الجبيل من المأكولات البحرية خلال 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف حميد العليلي، مدير قطاع الأسماك في سوق الجبيل بالشارقة، أن حجم المبيعات من الأسماك والمأكولات البحرية في السوق بلغ ما يزيد على 21 ألف طن، وذلك على مدار 5 سنوات، منذ انطلاقه عام 2015.

وبين أن الموقع الاستراتيجي للسوق في قلب مدينة الشارقة، والذي يعد وجهة عائلية وسياحية، مصممة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية، ساهم في زيادة الإقبال عليه منذ بدايات انطلاقه وحتى اليوم، إلى جانبه كونه يضم مساحة خاصة في عالم الطهي والمشويات، وقائمة طعام غنية ومتنوعة تلبي رغبات محبي الأكلات البحرية، مبيناً أن السوق يوفر مئات الأنواع من الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية، كما يقدم قسم الشواء في أسماك الجبيل قائمة طعام فريدة تناسب الخلفيات المتنوعة لروّاد السوق الذين تحتضنهم دولة الإمارات.

معايير متقدمة

فيما أكد أن قسم شواء الأسماك في السوق، والذي افتتح في 10 في فبراير/شباط 2019، لاقى إقبالاً في حجم المبيعات؛ حيث قدم نحو 250 طناً منذ بداية افتتاحه وحتى منتصف الشهر الجاري، إذ يعد أبرز ما يميز قطاع الأسماك في السوق والذي حاز شهادة الجودة للآيزو منذ عام 2017، إذ يعتبر أول قسم أسماك في منطقة الشرق الأوسط، ومن الأسواق القليلة في العالم التي تستوفي المعايير المتقدمة والصارمة في الجودة والمطلوبة لشهادة الجودة 22000 لعام 2005 والنسخة المُحدّثة لعام 2018.

وأوضح العليلي، أن قسم الشواء يشكل إضافة قيمة إلى الخدمات المقدمة في سوق الجبيل بشكل عام وأسماك الجبيل بشكل خاص، إذ تقدم قائمة أطعمة مشاوي أسماك الجبيل وصفات وخلطات أصلية وأخرى مبتكرة للأطعمة البحرية، مكونة لوحة ألوان ذوقية مدهشة ترضي ذائقة جميع عملاء السوق ومرتاديه؛ حيث تحتوي على أطباق محلية إماراتية وخليجية بأيدي طهاة محليين وعالميين محترفين أتقنوا أشهى الأطباق التقليدية ومختلف أنواع الشواء على الفحم والأفران، وشواء الردّة وقلي الأسماك وغيرها من الأطباق المحلية والشعبية، كما يمتاز قسم الشواء أسوة بباقي أقسام السوق بالتطبيق الصارم لمعايير سلامة الأغذية والنظافة والجودة، وبأسعار تنافسية ومناسبة.

لافتاً إلى حرص الإدارة على تزويد قسم الشواء بأفضل معدات الطهي العالمية، وأعلى معايير النظافة، كما تحرص على اتباع أعلى معايير الجودة، سواء في المكونات الطازجة المستخدمة أو في المكونات الأخرى من خضراوات وتوابل لتمنح روّاد السوق تجربة تذوق لذيذة، بالإضافة إلى توفير أحدث نظم السلامة المعروفة عالمياً.