تباين أداء مؤشرات الأسهم وسط غياب السيولة وقوى الدفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

غلب الهدوء على تعاملات الأسهم في أول جلسات الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول 2020، وسط تراجع واضح في مستويات السيولة وخاصة في سوق دبي المالي لتصل إلى 370 مليون درهم، والتي تعتبر سيولة متدنية مقارنة مع الجلسات الماضية التي تتجاوز نصف المليار درهم.

ويبدو أن الترقب سيكون عنوان المرحلة المقبلة، مع غياب قوى الدفع عن الأسواق، وخاصة مع انتهاء الربع الثالث من العام 2020، وقرب بدء الإعلان عن النتائج المالية، ولاسيما البنوك التي تسارع في الإعلان عن بياناتها المالية.

وتباينت إغلاقات مؤشرات الأسهم، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43%، بدعم من قطاعي البنوك والعقار، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.32%، متأثراً بضغط قياديات البنوك.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43%، بما يعادل 19 نقطة، ليغلق عند 4485.84 نقطة، وسط صعود قطاعات البنوك والعقار والطاقة.

وصعد قطاع البنوك 0.76%، مدفوعاً بارتفاع «أبوظبي الأول» 0.9% إلى 11.2 درهم، بتداول 47 مليوناً، و«أبوظبي التجاري» 0.55% إلى 5.53 درهم، بتداول 37.5 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.97% إلى 4.16 درهم.

وتلقى السوق دفعة قوية من ارتفاع سهم «الدار» بنسبة 1% وأغلق عند 2.02 درهم، بتداول 36.6 مليون درهم، ليرتفع القطاع 0.87%.

وارتفع قطاع الطاقة 1.22%، مع ارتفاع جماعي لأسهم القطاع، وعلى رأسها «أدنوك للتوزيع» 2.05% ليغلق السهم عند 3.49 درهم، بتداول 23 مليوناً، وارتفع «طاقة» و«دانة غاز» بنسب بلغت 0.73% و 0.71% على التوالي.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.25%، متأثراً بمواصلة تراجع «إشراق» الذي انخفض 2.79% إلى 0.314 درهم، بتداول نصف مليون درهم، وتراجع «الواحة كابيتال» 2% إلى 0.92 درهم، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.11% وأغلق عند 37.82 درهم، بتداول 58.2 مليون درهم.

وانخفض الاتصالات 0.24%، وسط تراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة وأغلق عند 16.56 درهم، بتداول 7.5 مليون درهم.

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سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.32%، بما يعادل 7.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 2244.93 نقطة، مواصلاً انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بتراجع البنوك والنقل والاتصالات.

وارتفع مؤشر العقار 0.3%، مدفوعاً بارتفاع 5 أسهم، وعلى رأسها «داماك» الذي ارتفع 1.4% ليغلق عند 0.93 درهم، بتداول 11 ألف سهم فقط، كما ارتفع «إعمار مولز» 1.36% إلى 1.49 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.8% إلى 2.41 درهم، وعاد «أرابتك» ليرتفع 0.71% إلى 0.563 درهم، بتداول 24 مليوناً، بينما تراجع «إعمار العقارية» وحيداً 0.35% إلى 2.84 درهم، بتداول 14.8 مليون درهم.

وضغط البنوك، الذي تراجع 0.74%، على مؤشر سوق دبي، وسط انخفاض «دبي الإسلامي» 0.23% إلى 4.26 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» الذي سجل تراجعاً أكثر حدة بنسبة 1.43% إلى 10.3 درهم، فيما قفز «الإثمار» 14.79% إلى 0.357 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 25 مليون درهم، وارتفع «أملاك» 2.2% و«مصرف عجمان» 2%.

وارتفع سهم سوق دبي 0.11%، و«المدينة للتمويل» 6.3%، بينما تراجع «شعاع» 0.46%.

وارتفع قطاع التأمين 0.55%، مدفوعاً بارتفاع «سلامة» 1.48% ليغلق عند 0.822 درهم، بتداول 4.6 مليون درهم. وبعد سلسلة من الارتفاعات، تراجع «أمان» 4.5% إلى 1.06 درهم، بتداول 8.2 مليون درهم، وتراجع «دار التكافل» 3.84% إلى 0.95 درهم، بتداول 728 ألف درهم على التوالي.

وفي الخدمات، ارتفع «تبريد» 3.24%، و«أمانات» 0.62%. وفي قطاع السلع، ارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.5% إلى 0.135 درهم، بتداول 1.8 مليون درهم.

وانخفض قطاع النقل 0.86%، متأثراً بتراجع «أرامكس» 2.25% إلى 3.9 درهم، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.9% إلى 1.12 درهم، و«الخليج للملاحة» 3% إلى 0.445 درهم.

توجهات المستثمرين

وبحسب بيانات التداول، سجل جميع المستثمرين باستثناء المواطنين في أبوظبي، محصلة شرائية بنحو 51.6 مليون درهم، منها 6 ملايين للعرب و8.8 مليون للخليجيين و36.8 مليون درهم للأجانب، مقابل محصلة بيعية للمواطنين.

وسجل العرب والأجانب محصلة بيع في دبي بنحو 4.2 مليون و5.9 مليون درهم على التوالي، فيما سجل الخليجيون والمواطنون محصلة شراء بـ 1.52 مليون درهم، و 8.6 مليون درهم على التوالي.

وسجلت المؤسسات في السوقين محصلة بيع بلغت 24.3 مليون درهم، منها 16.2 مليون درهم في أبوظبي و8.1 مليون درهم في دبي، مقابل شراء فردي بنفس المحصلة.

وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم نحو 219.3 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 243.6 مليون درهم.