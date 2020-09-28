«كونراد» تدير فندق «أبراج الاتحاد» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، اتفاقية مع «هيلتون» سيتم بمقتضاها تغيير العلامة التجارية لأحد الفنادق المرموقة في أبوظبي، لتتم إدارته تحت اسم كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، ومن المخطط تغيير العلامة التجارية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020، ليكون الفندق بذلك الأول ضمن محفظة فنادق هيلتون الفاخرة الذي يتم افتتاحه في العاصمة الإماراتية.

وقال سموه: «تعتبر أبراج الاتحاد تجسيداً للفخامة العصرية والمتطورة التي تميز أبوظبي، ويسعدني أن أتعاون مع هيلتون لافتتاح كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد. فمن خلاله ستتأكد السمعة العالمية الرائعة لأبوظبي مع وجود علامة تجارية فاخرة مثل كونراد، كما يعد الفندق إضافة لائقة لما تقدمه تجربة أبراج الاتحاد من خيارات متنوعة تتضمن متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ذات المستوى العالمي».

وجهة عالمية

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من جهته قال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «تعد أبوظبي وجهة عالمية، ولها تاريخ طويل مع هيلتون، حيث إنها المدينة التي بدأنا فيها الترحيب بضيوفنا في الإمارات منذ ما يقرب من 50 عاماً. نحن فخورون بالعمل مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان لضم هذا الفندق الأيقونة إلى محفظة أعمالنا، ونتطلع إلى تقديم خدمات كونراد الفاخرة في أبراج الاتحاد».

ويشغل الفندق أحد الأبراج الخمسة التي تشكل مجمع أبراج الاتحاد، ويضم أماكن فريدة للأنشطة الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك 12 وجهة لتناول الطعام، ومنتجع صحي فاخر، وشاطئ خاص، وثلاثة حمامات سباحة، ومرافق رائعة للمؤتمرات والفعاليات. وتوفر غرف الفندق وأجنحته ومساكنه البالغ عددها 576 إطلالة على الخليج العربي، كما تتيح طريق وصول سهل إلى واحدة من مجموعة متاجر البيع بالتجزئة الأكثر تميزاً في العالم في أفينيو أبراج الاتحاد.

خطوة هامة

وقال نيلز أرني شرودر، الرئيس العالمي لفنادق ومنتجعات كونراد: «يمثل افتتاح كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد في عاصمة دولة الإمارات خطوة هامة في مسيرة علامتنا التجارية إذ نعمل على توسيع محفظتنا من الفنادق في أهم الوجهات حول العالم، لتلبية احتياجات ومتطلبات الضيوف والمسافرين الباحثين عن الفخامة والرفاهية. ويتميز الفندق بموقعه الذي يوفر للضيوف إقامة ملهمة ويتيح لهم التعرف عن قرب إلى التراث الإماراتي العريق والفنون التي تشتهر بها أبوظبي، تحت مظلة علامة كونراد والخدمة الفائقة التي تتميز بها».