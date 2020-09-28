«الإمارات للتنمية» يشارك في تمويل شركة إنتاج مواد تعبئة وتغليف معقمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرم مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تمويل مع شركة «ipack» التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال، والتي تعد أول شركة إنتاج لمواد التعبئة والتغليف المعقمة في دولة الإمارات.

ويهدف تمويل مصرف الإمارات للتنمية لمشروع مصنع «ipack» إلى دعم أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والتي بدورها تدعم صادرات المنتجات المحلية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان النمو المستدام.

ويتبع مصرف الإمارات للتنمية نهجاً شاملاً؛ لتحفيز وتنمية المصانع المحلية؛ من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات، وتشمل تمويل الأصول الثابتة، وتمويل المشتريات والعطاءات/تمويل ما قبل البيع، تمويل المبيعات والفواتير/تمويل ما بعد البيع إضافة إلى اهتمامه بتوسعة المصانع وتمويل المشاريع الصناعية الأكثر تقدماً تكنولوجياً.

وتمتلك دولة الإمارات كل المقومات التي تجعلها مركز جذب كبيراً وفاعلاً لكبرى شركات الصناعات وللمشاريع الصناعية الأكثر تقدماً تكنولوجياً. إضافة إلى البيئة المحفزة للمستثمرين إلى جانـب وجود بنية تحتية للدولة؛ تمكن من سهولة عملية الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير للمنتجات الصناعية.

وقال فيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نحن نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى تعزيز مساهمتنا التمويلية بشكل مباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ لدعم تنافسية وجودة الصناعات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف البستكي: «يمثل قطاع الصناعة أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني؛ لذا فإنه يتصدر قائمة أولوياتنا في المصرف؛ حيث نحرص على تقديم التسهيلات المالية والائتمانية اللازمة، ومواكبة تطورات العصر الصناعي؛ لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حضور المنتجات المحلية في الأسواق، تماشياً مع الرؤية الحكومية في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد».

وقال شاكر فريد عبد الرحمن زينل، مدير إدارة تمويل الأعمال لمصرف الإمارات للتنمية ومدير صندوق محمد بن راشد للابتكار «نحن في المصرف ملتزمون بدعم رواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيعهم على الانضمام إلى قطاع الأعمال، وتوفير الفرص؛ لتأسيس وتملك الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير دورات تدريبية مجانية متخصصة عبر المنصة الالكترونية؛ لتقديم الدعم والإرشادات اللازمة لرواد الأعمال ممن يملكون أفكاراً مهنية يريدون تطويرها، أو ممن قاموا بتأسيس أعمالهم وما زالوا في مراحلها الأولى؛ وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال بين فئات المجتمع الإماراتي وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه للارتقاء بالاقتصاد الوطني».