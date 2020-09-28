الإمارات الرابعة بين أكبر أسواق أصول التمويل الإسلامي بـ 238 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، وضمن شراكة استراتيجية مع شركة «Refinitiv»، الجلسة الرابعة من سلسلة الندوات الإلكترونية الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي؛ حيث سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات في سوق الصكوك.

أدار الجلسة طاهر محمود، رئيس قسم تطوير الأعمال في «ناسداك دبي»، وركزت على مناقشة التوجهات الناشئة في سوق الصكوك والنظرات المستقبلية للقطاع، كما شهدت مشاركة كل من علي توفيق، مدير أسواق الرأسمال المقترض في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، وأنجاد راجبال، مدير الدخل الثابت في قسم إدارة الأصول ببنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، ومحيي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في قسم الصكوك العالمية والدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات».

وقالت وضحة بطي الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019 - 2020 بلغت أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم 2.5 تريليون دولار في عام 2018، فيما شكلت الصكوك 4% منها، وفي العام نفسه احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 أسواق لأصول التمويل الإسلامي في العالم بقيمة 238 مليار دولار، وشهد سوق الصكوك العالمي إصدارات قياسية في عام 2019؛ حيث تجاوزت قيمة الصكوك المصدرة 162 مليار دولار، بزيادة قدرها 31% مقارنة بعام 2018، ويُعزى هذا الارتفاع إلى حجم الإصدارات السيادية المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الشركات، ورواج الإصدارات قصيرة المدى، والأدوات الجديدة مثل الصكوك الخضراء التي حظيت باهتمام المستثمرين الذين يراعون موضوع الاستدامة».

واتفق المشاركون خلال الجلسة على أن سوق الصكوك، سجل أداء جيداً في العام الماضي. وقد أشار قرنفل، إلى أن نقص البيانات المحدثة أسهم في تعقيد عملية إصدار الصكوك السيادية والمؤسسية وجعلها أكثر تكلفة، محذراً في الوقت نفسه من أن هذه الفجوات في البيانات ستحد من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات المركزة على الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتحدث الدكتور دمق، عن تقنية البلوك تشين ومدى مساهمتها في حل ثلاث مشاكل تواجه سوق الصكوك، ألا وهي مرونة الأصول المضمنة، وقابلية تعقب الأصول، وقابلية تعقب المستثمرين.

وتم خلال الندوة إجراء استبيان لاستقصاء آراء المشاركين والحضور حول أهم عامل في استمرار نمو سوق الصكوك وابتكارها؛ حيث كشف الاستبيان عن أن 40% من الحضور يعتقدون بأن البنية التحتية للسوق مثل أطر العمل التشريعية والقوالب تمثل العامل الأهم في هذا السياق، بينما أعطى 21% من المشاركين الأولوية للبنى والهيكليات الجديدة التي تتماشى مع الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ومبادئ الاستثمار المسؤول، وصوّت 19% للإصدارات الحكومية المستمرة، و7% لتبني التكنولوجيا المبتكرة.

وفي ختام الندوة، أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الجلسة الخامسة من سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستعقد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر.