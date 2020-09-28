«بيهايف» تدعم الشركات الناشئة بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتيح منصة «بيهايف» المبتكرة، فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.

وتعتبر منصة «بيهايف»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها بمزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي. وتستخدم المنصة تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع وبأسعار معقولة مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نموهم.

التمويل الجماعي

وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «ملتزمون في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، والتي تشكل النسبة العظمى من الشركات العاملة في الإمارة. وتقدم منصة"بيهايف" حلاً مبتكراً لتقديم التمويل الجماعي، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشاريع الناشئة، بشكل آمن ومضمون، الأمر الذي يعود بدوره بالفائدة وتعزيز النمو للمشاريع والمستثمرين على حد سواء».

وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من منصة «بيهايف»، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.beehive.ae، والتسجيل فيها، ومن ثم تخضع الشركة لاختبار تأهيل للحصول على القرض، ويتطلب من الشركة المتقدمة للقرض، تقديم كشف حساب بنكي، والبيانات الشخصية للمستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى بياناتها المالية المدققة. وفي حال تجاوزها للاختبار والتقييم الفوري، يتم طرح عرض قيمة القرض الذي يمكن للشركة الحصول عليه، وعائد الربح المترتب عليه، والمدة التي يجب السداد خلالها. ومن ثم تقوم الشركة المتقدمة للحصول على القرض بتقديم الطلب، ويطرح عرض القرض على المنصة لإتاحته للمستثمرين خلال 2 - 5 أيام عمل، ليتم تجميع المبلغ والمساهمة به من المستثمرين الأفراد أو الشركات. وبشكل عام، يتم تجميع مبلغ القرض في غضون أسبوعين كحد أقصى.

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الحد الأدنى

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار من خلال المنصة 100 درهم، بحيث يمكن للمستثمر اختيار القرض أو الشركة التي يرغب بالاستثمار فيها، وتصل نسبة العوائد والأرباح السنوية المتوقعة للمستثمر حوالي 10% من قيمة الاستثمار، وتعتمد على مدة القرض، فيما إذا كان لمدة 12 شهراً أو 24 شهراً أو 36 شهراً. ويتم إيداع الأرباح في حساب المستثمر بشكل شهري، ويمكن للمستثمر سحب استثماره في أي وقت، شريطة عدم ارتباطه بقرض ساري. أما في حال المساهمة في قرض محدد، فيمكن للمستثمر طرح استثماره للبيع، أو الانتظار لحين انتهاء فترة سداد القرض. كما يتاح للمستثمر المساهمة في أكثر من قرض بنفس الوقت.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى مليون درهم، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100%، الذي يموله صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، من برنامج الضمان بقيمة 20 مليون درهم. في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50% كحد أدنى، الحصول على تمويل يصل إلى 420 ألف درهم، على أن تتلقى دعماً بضمان رأس المال بنسبة 50٪.

التكفل برأس المال

ويسهم الضمان الذي يقدمه «الصندوق»، في تحفيز المستثمرين للمشاركة في الإقراض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث إنه في حال تعثر شركة معينة عن السداد، فإن الصندوق يتكفل برأس المال، ويعيد المبالغ للمستثمرين، كما أن تقييم الشركة المتقدمة لطلب القرض يرتفع بمجرد دعمها من قبل الصندوق، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الأفراد أو الشركات بها.

فضلاً عن ذلك، وفي حال كان القرض من نوع قصير الأجل، يسمح التحديث لجميع الشركات المُؤهلة لهذا التمويل بتأجيل السداد لمدة ثلاثة أشهر في بداية مدة القرض، ويتبعها سداد الدفعات وفقاً لجدول محدد. أما في حال قرض رأس المال العامل، فتبلغ فترة السداد خلاله 150 يوماً، وتبلغ نسبة الربح على القرض حوالي 0.8% شهرياً، ما يمنح المستثمرين عوائد مغرية. ويشار إلى أن ضمان رأس المال يشمل فقط القروض قصيرة الأجل، ولا يشمل قرض رأس المال العامل.

ويشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصصت 25 مليون درهم لبرنامج ضمان رأس المال، يدار بواسطة ذراعها التمويلية «الصندوق» ومنصة «بيهايف»، وقد بلغ إجمالي عدد القروض المسجلة في هذا البرنامج 220 قرضاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بقيمة تجاوزت 19 مليون درهم، مقارنة بـ 16 مليون درهم قيمة القروض في عام 2019 بإجمالي 280 قرضاً.