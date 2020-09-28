موانئ أبوظبي تستحوذ على «ميكو» للخدمات اللوجستية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة «ميكو للخدمات اللوجستية»، التي تعد من أوائل مؤسسي قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي وضمها إلى محفظة أعمالها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي وحيوي للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن خلال الاستحواذ على «ميكو» وضمها إلى محفظتها، تصبح موانئ أبوظبي من أكبر مزودي الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزز قدراتها في توفير خدمات متطورة على مستوى عال من الكفاءة لمتعامليها. كما يتيح ضم «ميكو» توسيع نطاق أنشطة الشركة، لتشمل قطاعات حيوية مثل التجزئة وخدمات التوصيل الإلكترونية والسلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والدواء، كما تضمن لها الاحتفاظ بصدارتها كمزود متخصص للخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة الحيوي بفضل الخبرات والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها ميكو في هذا القطاع. أسطول نقل كبير وتشكل الحلول اللوجستية الإقليمية والدولية التي تقدمها شركة ميكو مدعومة بأسطول نقل كبير ومتنوع، وشبكة واسعة من مستودعات التخزين المبردة، إضافة قيّمة إلى قدرات موانئ أبوظبي المتنوعة في مناولة البضائع وخدمات المناطق الصناعية والحرة. وتضمن هذه القدرات الإضافية تلبية جميع متطلبات واحتياجات المتعاملين على امتداد سلسلة التوريد من خلال توفير كافة الخدمات تحت مظلة واحدة ومن ضمنها توفير المصادر، وإدارة طلبيات الشراء، ومناولة الشحنات الدولية الخاصة بالمشاريع، والتخليص الجمركي، والشحن والتفريغ، والنقل المحلي والإقليمي والدولي للبضائع، وخدمات التموين البري لقطاع الطيران، وتسليم الطلبيات، وحلول المناولة، والتي تتم جميعها عبر شبكة مراكز التوزيع المنتشرة بشكل استراتيجي في المنطقة. «القابضة» (ADQ) وقال خليفة سلطان السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «نتعاون مع موانئ أبوظبي من أجل تحويل ذراع الخدمات اللوجستية التابعة لها إلى واحدة من أكبر مزودي الحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة وأكثرها كفاءة للتكاليف في دولة الإمارات وخارجها. ويعكس ذلك الدور الذي تقوم به«القابضة» (ADQ)، في تحفيز التطوير والنمو الاقتصادي، من خلال محفظتنا لقطاع الخدمات اللوجستية، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها موانئ أبوظبي كمزوّد رائد للخدمات المتكاملة للموانئ والمناطق الصناعية، يسهم في تسهيل حركة التجارة واللوجستيات البحرية على مستوى العالم.» تعزيز موقع أبوظبي من جانبه، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي، إلى أن الاستحواذ على شركة ميكو يندرج في إطار مساعي الحكومة الرشيدة لتعزيز موقع إمارة أبوظبي كمركز رائد للتجارة وسلاسل التوريد العالمية، ويعتبر تطوراً طبيعياً للنمو الذي تشهده أعمال موانئ أبوظبي، واستكمالاً لمسيرة الإنجازات اللافتة التي حققتها منذ مطلع العام الجاري، كما يسهم في تلبية احتياجاتها المتنامية لتطوير قدرات إضافية تتناسب مع متطلبات أعمالها. وأضاف: «إن المواءمة الاستراتيجية بين قدرات موانئ أبوظبي وميكو ستمكّننا من تعزيز تنافسيتنا على الساحتين الإقليمية والدولية كمزود رئيسي للحلول اللوجستية الشاملة عبر عروض الخدمات الأوسع التي نقدمها إلى المتعاملين الحاليين والمستقبليين، وتزيد مساهمتنا في الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد. وإننا نتطلع إلى دعم نمو أعمال متعاملينا من خلال توفير خدماتنا اللوجستية المعزّزة، وواثقون من النتائج الإيجابية لهذه الخطوة الاستراتيجية». قطاعات جديدة من جهته قال روبرت ساتون رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي: «يتماشى استحواذ موانئ أبوظبي على شركة ميكو، مع رؤية الشركة واستراتيجية النمو التي تتبناها، ويمكّنها من تحسين الخدمات المقدمة إلى المتعاملين وتلبية احتياجات السوق المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية الأسواق العالمية». وأضاف: «من شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق خدماتنا على امتداد سلسلة التوريد، وتفتح أمام موانئ أبوظبي آفاقاً واسعة لدخول قطاعات جديدة بحاجة إلى هذه الخدمات، تشمل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، علاوة على دورها في تعزيز ربط الأسواق العالمية بمنطقة الخليج ودولة الإمارات العربية المتحدة». مدينة خليفة الصناعية كما تعتبر ميكو أول شركة لوجستية تقوم بإطلاق عملياتها في مدينة خليفة الصناعية، وتؤسس مركز توزيع متطوراً يضم خدمات التخزين المبرد للبضائع القابلة للتلف ولفترات زمنية أطول. وتشكل الأنظمة المتطورة لإدارة المستودعات إلى جانب نظام تحديد المواقع العالمي المتقدم الذي توظفه الشركة في عملياتها، إضافة قيّمة إلى التميز التقني الذي توفره شركة ميكو ضمن سلسلة التوريد.