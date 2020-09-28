شكرا لقرائتكم خبر عن مسرعات دبي المستقبل تدعم شراكة «اتصالات ديجيتال» مع 7 شركات ناشئة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل والتي تحتضنها «منطقة 2071»، عقد شراكة جديدة بين «اتصالات ديجيتال» وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة «اتصالات» و7 شركات ناشئة عالمية لتطوير حلول مبتكرة تتبنى التكنولوجيا المتقدمة ضمن ثلاثة تحديات في قطاع الاتصالات. وتهدف الشراكة إلى تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة تتيح لـ «اتصالات ديجيتال» توفير تجربة مميزة للمتعاملين من خلال توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المكاتب والمساحات الداخلية وتقديم أفضل الخدمات والحلول، وتعزيز تجربة التسوق الرقمية في المتاجر، لتكون تفاعلية وجذابة بأعلى مستويات الكفاءة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وتطوير أنظمة اختبار قبول المستخدمين لتقليل حجم العمل والوقت اللازم لتقديم الخدمات. وتم اختيار الشركات من بين 143 شركة حول العالم، تقدمت بمشاريعها وأفكارها المبتكرة، في المبادرة الهادفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات بالشراكة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في توظيف تقنيات المستقبل، بما يسهم بتعزيز مستويات كفاءة العمل وفاعلية الأداء ومعايير الجودة. تجربة نموذجية وقال سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل: «طور برنامج مسرعات دبي المستقبل تجربة نموذجية عالمية ناجحة في ترسيخ التعاون الفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن منظومة الابتكار التي تحتضنها«منطقة 2071»، عبر توفير منصة تشجع المواهب المستقبلية وتدعم تسريع الأفكار المبتكرة والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في طبيعة وأسلوب تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق الريادة في مختلف القطاعات». وأكد أن دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع مساهمة الشركات الناشئة في مشاريع التحول الرقمي يمثل ركيزة رئيسية لتطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة التي تتطلب الاستعداد الكامل لتوظيف أحدث ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية، بما يرتقي بمكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لريادة الأعمال والابتكار وتصميم المستقبل. منصة عالمية الجدير أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق برنامج«مسرعات دبي المستقبل»في 2016، بهدف توفير منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي ودولة الإمارات. وتتضمن فعاليات البرنامج تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة والاجتماعات والفعاليات المهنية والمعرفية المتنوعة ضمن«منطقة 2071»، ويقدم فرصة مثالية للعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف التحديات عبر استكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها بالشكل الأمثل.