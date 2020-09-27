شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يتقدم لـ "ساما" بطلب للاستحواذ على أصول عقارية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "شركة الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، عن اعتماد مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مدير الصندوق ينوي التقدم بهذه الشروط والأحكام لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق.

وبحسب البيان، تشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال الدراسات النافية للجهالة وكذلك الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بشأنها.

وعليه يتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على الصندوق.

ويُذكر أن الصندوق استحوذ، خلال سبتمبر الجاري، على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

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ويُشار إلى أن الصندوق أتم، خلال سبتمبر الجاري أيضاً، عملية الاستحواذ على الأصول العقارية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق، بأن الأصول المُزمع الاستحواذ عليها هي كليات الفارابي: كليات تعليمية وتقع في حي اشبيليا، الرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي (قيد الإنشاء): ويقع في حي اشبيليا، الرياض.

والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.