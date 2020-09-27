شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" توافق على تجديد التصريح ل "أسيج" بمزاولة نشاط التأمين العام والصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة المتحدة للتامين التعاوني "أسيج" عن إستلامها، اليوم الأحد، تجديد تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على مزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية التأمين العام والتأمين الصحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن التجديد سيكون لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 13/05/1442هـ وتنتهي في 12/05/1445 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 30% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 487% والارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 25%، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 2%.