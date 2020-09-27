شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تُعلن عن افتتاح توسعة مركز النخيل مول بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن الافتتاح المبدئي للمرحلة الأولى من توسعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض، بتاريخ الخميس الماضي الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم بناء هذه التوسعة على أرض مستأجرة، وبلغ حجم الاستثمارات بهذا المشروع قرابة 255 مليون ريال.

ونوهت الشركة، إلى أن هذه التوسعة ستضيف قرابة 16 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.

يُذكر أن التوسعة تحتضن داراً ضخمة للسينما تحوي 13 من أحدث شاشات العرض السينمائي (1,520 مقعد) والتي تم افتتاحها كذلك، وتشغل مساحة إجمالية تقارب الخمسة آلاف متر مربع.

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وبحسب البيان، تتضمن التوسعة أيضاً 73 محلاً تجارياً ستضم أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال المطاعم والكافيهات والأزياء والموضة والتجميل مما يتناسب مع مكانة هذا المركز التجاري المرموقة. علمًا بأن نسبة التأجير المسبق وصلت حالياً إلى 70%.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوسعة على قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع المالي الثالث المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.