س وج.. ما هو التكسير الهيدروجينى المستخدم فى مجمع المصرية للتكرير؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة البترول تطوير صناعة تكرير البترول بقيادة المهندس طارق الملا جنى الثمار فى مجال تأمين امدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة وخاصة السولار والبنزين وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ومن أهم تلك المشروعات مجمع المصرية للتكرير للمنتجات البترولية عالية القيمة بمنطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى والذى سيتم افتتاحه غدا وفيما يلى أهم المعلومات عن هذا المشروع والتى كانت كالتالى: 1- ما هو التكسير بالهيدروجين؟ 1- ما هو التكسير بالهيدروجين؟ التكسير الهيدروجيني هو تقنية إنتاج لمنتج يختلف عن تكنولوجيا تصنيع الزيوت المعدنية والاصطناعية، وجوهر هذه التقنية بسيط هو أن يتم إزالة الكبريت والنيتروجين والأكسجين من الزيوت المعدنية العادية، مما يسمح بجعل الهيكل الجزيئي للمنتج أقرب إلى هيكل مادة التشحيم الاصطناعية، هو الإطار الأساسي الذي يحدد عمر الخدمة ومعلمات زيوت التشحيم الرئيسية الأخرى. 2- ما هو مجمع المصرية للتكرير؟ 2- ما هو مجمع المصرية للتكرير؟ هو مجمع إنتاجى ضخم للسولار والبنزين والمنتجات البترولية عالية الجودة، التكلفة الاستثمارية 4.3 مليار دولار. 3- كيف نستخدم التكسير الهيدروجينى؟ 3- كيف نستخدم التكسير الهيدروجينى؟ يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت الذى يعتبر إحدى المنتجات منخفضة القيمة، لتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة والجودة. Advertisements 4- كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع؟ 4- كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع؟ المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.7مليون طن وفى مقدمتها السولار والبنزين عالى الأوكتين.

5- كم يبلغ إنتاج المشروع؟ 5- كم يبلغ إنتاج المشروع؟ 2.3 مليون طن سنويًا من السولار و650 الف طن سنويًا من البنزين. 6- كيف يساهم المشروع في تقليص معدلات الاستيراد؟ 6- كيف يساهم المشروع في تقليص معدلات الاستيراد؟ يسهم فى تقليص معدلات استيراد البنزين والسولار بنسب تتراوح بين35 -25% وتوفير إمدادات رئيسية من الوقود يحتاجها السوق المحلى والاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى لتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية. 7- من نفذ هذا المشروع من الشركات ؟ 7- من نفذ هذا المشروع من الشركات ؟ تولى تحالف من الشركات الكورية واليابانية تنفيذه وذلك بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرى المتخصصة فى تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية وهى انبى وبتروجت وايبروم والعديد من شركات القطاع الخاص فى مصر وذلك فى اطار تعظيم المكون المحلى للمشروعات البترولية.

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