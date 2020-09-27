شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% رابحاً 36.75 نقطة ليصل إلى مستوى 8272.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.72% خاسراً 104.95 نقطة ليصل إلى مستوى 14335.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.7 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.07%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي.

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وقفز 160 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 9.51%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 1.74%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.09%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.08%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 408.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.