شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة باكتوبر.. البطاطس تبدأ من 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 27-9-2020 استقرار في وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق الجملة ب6 أكتوبر حيث سجلت الطماطم 2-3 جنيهات و سجلت البطاطس 2-3.5 جنيها وسجل الخيار الصوب 3.5-6 جنيهات وسجل الخيار البلدى 3-5 جنيهات.
وسجلت اسعار الفاصوليا 10-15 جنيها والكوسة6-10 جنيهات والباذنجان البلدى 2-3 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5-3 جنيهات وسجل الجزر 3-5 جنيهات والبصل 3.5-6 جنيهات، و الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، و الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات ،و البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، وحتى 16 من شهر سبتمبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد 4 ملايين و148الف ، و723 طن لجميع الأصناف المصدرة، وجارى الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.
وأضاف " العطار"، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن هناك تدفق ملحوظ لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، وجميع الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج ، مشير الى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا .
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