شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بافتتاحية الأسبوع وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.820 نقطة ليصل إلى مستوى 5590.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسراً 26.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6193.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4391.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4447.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 218.7 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7278 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.40%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%.

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وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.80%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 8.31%، ثم سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.15% يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 4.92%.

وفي سياق متصل قال بنك الكويت الدولي، إن شركة الدولي للتأمين التكافلي، التابعة للمصرف، استملت كتاب من وسيط إعادة التأمين يتضمن إشعار البنك بتسوية مطالب تأمينية للمصرف ناشئة عن وثيقة تأمين تكافلي، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه استحقاق المصرف لمبلغ إجمالي وقدره 1.5 مليون دينار كويتي، مضيفة ويعزز هذا المركز المالي للبنك مع الأخذ في الاعتبار بأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا المبلغ مؤشراً على نتائج البنك لفترة الربع الثالث لعام 2020 إلا بعد انتهاء مدققي الحسابات الخارجين من أعمال المراجعة، وموافقة الجهات المختصة على البيانات المالية.

وفي السياق ذاته قالت شركة التعمير للاستثمار العقاري، إنه بناء على قرار الإخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2020، الصادر عن الوكيل المساعد في وزارة المالية والواجب النفاذ بشأن إخلاء موقع (ن-1) الكائن في الواجهة البحرية والمعروف بنادي الكورنيش، سوف تقوم شركة نادي الكورنيش البحري بتسليم الموقع المذكور إلى شركة المشروعات السياحية بموعد أقصاه 25 أكتوبر، وسوف يؤثر ذلك على إعادة تصنيف الإيرادات والمصاريف المتعلقة بعمليات نادي الكورنيش إلى عمليات غير مستمرة ابتداءً من البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020،وانخفاض صافي الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 37% ابتداءً من الربع الرابع من العام 2020.