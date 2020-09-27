شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد ، إذ يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 817 جنيها للجرام، ليشهد حالة من الاستقرار قياساً على أسعار الذهب أمس وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.





اسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700.25 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 817 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933.75 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6536 جنيها.

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أوقية الذهب 1860 دولار

وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة من أول أغسطس حتى الان، انخفاض كبير بلغت قيمته 100 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب من 2025 دولار إلى 1860 دولار، وهبط الذهب في مصر من 920 جنيها إلى ما بين 816 إلى 820 جنيها بسوق الصاغة.

واستعرض برنامج أسواق الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد على تلفزيون الخليج 365، أسباب هبوط سعر الذهب على مدار 55 يوما، والتي تعود إلى اتجاه المستثمرين في البورصات العالمية لجنى الأرباح، إضافة إلى تحقيق الدولار مكاسب ملحوظ على مدار الـ 4 أسابيع الماضية.

وبلغ سعر الذهب ذروته فى مصر يوم 5 أغسطس 2020، مسجلا 920 جنيها للجرام وهو أقصى سعر سجله الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى للسوق المصرى، وذلك بعد أن بلغت الأوقية 2025 دولار وهو رقم قياسى سجله الذهب لأول مرة عالميا.

وبشأن أسباب ارتفاع الذهب خلال عام 2020، فإن مراقبون أكدوا أن تدنى تجارة الفائدة يدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم فى الذهب كملاذ آمن، وهو ما يزيد الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفى دولار للمرة الأولى فى التاريخ أغسطس الماضى، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدنى وآمال فى مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.