شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي بالمستهل مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 2.52 نقطة ليصل إلى مستوى 2254.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.5 مليون سهم محققة ما قيمته 70 مليون درهم من خلال تنفيذ 1563 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.71%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.32%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.50%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.8 مليون ورقة بقيمة 17 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.22%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن استقالة شركتي كويت القابضة ومصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارة الشركة.

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وكانت أكدت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، عن استبدال شركة ويست ون للتجارة العامة، ممثلها بمجلس إدارة الشركة، وذلك بتعيين فيصل عبد الرحمن الحاتم ممثلاً لها بالمجلس بدلاً عن العضو المستقيل على محمد عبدالله الشريده.

وكشفت مجموعة جي اف اتش المالية، عن تحويل جميع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين للسنوات السابقة وحتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة، والتي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة التابعة لبورصة البحرين، والتي ستتولى مسئولية دفع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها.

وقالت شركة عمان للتأمين، إن مجلس الإدارة سيتخذ خلال اجتماعه يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، قراراً للنظر في إمكانية توجيه الدعوة للجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد بخصوص اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام دليل الحوكمة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020، وذلك بالتشاور مع الهيئة والسلطة المعنية وبعد الحصول على موافقتها.