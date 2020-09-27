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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأحد 27-9-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 27-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.25 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.23جنيه للشراء، و18.46جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.86 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى ، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالى.
وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر خفض سعر الإئتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.
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