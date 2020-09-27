شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تبدأ توزيع 157.5 مليون ريال على مساهميها في 8 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أسمنت ينبع صرف الأرباح المُستحقة عن النصف الأول من العام 2020، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر المُقبل 2020 الجاري، بإجمالي مبلغ 157.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

يُشار إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 315 مليون ريال، بما يعادل 2 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

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كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى تراجع كمية المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك علاوة على تأثر الأسواق بجائحة فيروس كورونا وارتفاع مخصص الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح الشركة إلى 129.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.