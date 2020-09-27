شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يعتزم فتح مقرين في نيويورك ولندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم صندوق الاستثمارات العامة افتتاح مقرين جديدين في نيويورك ولندن خلال الشهور الأولى لعام 2021، مما يؤكد طموح الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.

وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس الماضي، بحسب موقع قناة العربية.

ويقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان في وقت سابق إن توجه الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات محلياً وعالمياً، أن يكون 25% من الاستثمارات عالمية و75% محلية، مشيراً إلى أن النسبة اليوم قريبة من 18-20% عالميا و82% محلياً.

وأشار إلى أن أصول الصندوق اليوم ارتفعت إلى 360 مليار دولار، من 150 مليار دولار في 2015، بحسب صحيفة عكاظ.

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ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى أن يتجاوز عدد موظفيه بنهاية العام 1000 موظف، على أن يرتفع هذا العدد إلى 2000 موظف بحلول 2025. وتطرق إلى افتتاح الصندوق فروع له في عواصم العالم مثل نيويورك ولندن وطوكيو.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.