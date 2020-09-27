شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ثاني أكبر مورد نفطي للصين أغسطس الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية، أن السعودية تصدرت أكبر موردي النفط إلى الصين بعد روسيا.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا وردت 5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس بما يعادل 1.37 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.7% على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وبلغت الشحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن، بحسب ما أظهرته البيانات أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 32.5% على أساس سنوي.

وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليون طن، ما يزيد 15.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وزادت واردات الصين من الأميركيتين الشهر الماضي، إذ ارتفعت الشحنات من البرازيل 75% على أساس سنوي إلى 4.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من الولايات المتحدة لأكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.

وعالميا، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.

ومع ارتفاع عدد الإصابات عالميا أعلى 32 مليون شخص واقتراب الوفيات من حاجز المليون، كشفت بعض الحكومات عن تعرض دولها لموجة ثانية من الفيروس.

ولجأت بعض الدول لفرض قيود الإغلاق نتيجة ارتفاع الإصابات، وهو ما يضر الطلب على السلع مجددا، ومن بينها النفط.